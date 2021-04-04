Fahrettin Altun'dan darbe imalı bildiriye sahip çıkan muhalefete sert tepki: Bir kere de milli iradeden yana olun!

"BİR KERE DE MİLLİ İRADEDEN YANA OLUN"

İYİ Parti ve CHP ittifakına dikkat çeken Altun, "Ortak oldukları en önemli nokta Hakk'ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de milli iradeden ve demokrasiden yana olun!" ifadelerini kullandı.