Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü danışmanına tahliye! 28 bin kez Bylock'a girmişti

Son dakika haberleri... Doç. Dr. Fatih Gürsul, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) yapılanmasına ilişkin davada yargılanmış ve FETÖ üyeliğinden 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Gürsul'un FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkmıştı.

İSTİNAFTAN GEÇMİŞTİ



Mahkemenin gerekçeli kararında Gürsul'un, ana muhalefet partisinin genel başkan başdanışmanı olarak görev yapmasına dikkat çekilmiş, konumu itibariyle örgüte sağlayabileceği yarar göz önüne alınarak, cezasında artırım yapılmıştı. Kararda, Gürsul'un cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez ByLock erişimi sağladığı tespitine de yer verilmişti. Davaya ilişkin istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı hukuka uygun bulmuştu.



YENİDEN YARGILANIYOR



Davanın Yargıtay'daki istinaf incelemesi de tamamlandı. Yargıtay Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Gürsul kararını bozarak yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. Daire, Gürsul'un tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alıp, tahliye kararı da verdi. Bozma kararıyla birlikte dosya tekrar ilk derece mahkeme olan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Gürsul yeniden yargılanıyor.

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