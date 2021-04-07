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Giriş Tarihi: 7.4.2021 21:30 Son Güncelleme: 7.4.2021 21:42

SON DAKİKA HABERİ: verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum

Son dakika haberleri: Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Özellikle ülkemizde mutasyon oranının artması, vaka sayılarını da artırdı. tarafından paylaşılan son risk haritasına göre 68 ilimiz kırmızı kategoriye yani çok yüksek riskli hale geldi. Alınan tedbirlerle salgın kontrol altına alınmaya çalışılırken, Sağlık Bakanlığı da verilerini paylaştı. İşte koronavirüs vaka ve vefat sayısında son durum...

Son dakika haberleri: Koronavirüs dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Aşı uygulamalarının da devam ettiği virüste, 3. dalga korkusu yaşanıyor. Özellikle virüsün birden çok mutasyona uğraması bilim insanlarını harekete geçirdi. Ülkemizde de vaka sayısı artış göstermeye devam ederken, yetkililerden, maske, mesafe ve temizlik uyarıları peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı, bugünün verilerini de açıkladı. İşte 7 Nisan koronavirüs tablosu vefat ve vaka sayıları...

7 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

DÜNKÜ VERİLER


Türkiye'de dün 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 3 oldu.

Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum
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