SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum | Video
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Son dakika haberleri: Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Özellikle ülkemizde mutasyon oranının artması, vaka sayılarını da artırdı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son risk haritasına göre 68 ilimiz kırmızı kategoriye yani çok yüksek riskli hale geldi. Alınan tedbirlerle salgın kontrol altına alınmaya çalışılırken, Sağlık Bakanlığı da 7 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. İşte koronavirüs vaka ve vefat sayısında son durum...