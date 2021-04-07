Video Haber SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum | Video

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum | Video

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum | Video
07.04.2021 | 23:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dünya koronavirüs vakalarında son durum | Video 02:01
Dünya koronavirüs vakalarında son durum | Video 07.04.2021 | 23:24
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum | Video 01:08
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum | Video 07.04.2021 | 23:21
SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de feci kaza! Otomobil demir yüklü kamyona böyle saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:57
SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de feci kaza! Otomobil demir yüklü kamyona böyle saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 07.04.2021 | 19:47
Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin’den ilk açıklama | Video 00:31
Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin’den ilk açıklama | Video 07.04.2021 | 19:13
Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul Park Formula Pisti'nde deneme sürüşü yaptı | Video 01:08
Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul Park Formula Pisti'nde deneme sürüşü yaptı | Video 07.04.2021 | 18:30
Konya'da uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 00:29
Konya'da uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 07.04.2021 | 17:53
Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatı devam ediyor | Video 02:20
Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatı devam ediyor | Video 07.04.2021 | 17:46
Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! 1 asker şehit oldu. İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 01:11
Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! 1 asker şehit oldu. İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 07.04.2021 | 15:18
Son dakika haberleri: Konya'da askeri gösteri uçağı NF-5'in düştüğü bölgedeki çalışmalardan ilk görüntüler | CANLI YAYIN | 06:01
Son dakika haberleri: Konya'da askeri gösteri uçağı NF-5'in düştüğü bölgedeki çalışmalardan ilk görüntüler | CANLI YAYIN | 07.04.2021 | 14:53
SON DAKİKA: Konya Valisi'den düşen askeri uçakla ilgili olay yerinde açıklama! 00:59
SON DAKİKA: Konya Valisi'den düşen askeri uçakla ilgili olay yerinde açıklama! 07.04.2021 | 14:52
SON DAKİKA: Konya'da askeri uçak düştü: 1 şehit! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:09
SON DAKİKA: Konya'da askeri uçak düştü: 1 şehit! Olay yerinden ilk görüntüler... 07.04.2021 | 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 7 Nisan 2021 Çarşamba 01:30:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar (7 Nisan 2021 Çarşamba) 07.04.2021 | 13:51
Kerem Alkin | Yüzde 1’in sorumluluğu ne olacak? 03:49
Kerem Alkin | Yüzde 1’in sorumluluğu ne olacak? 07.04.2021 | 13:59
Hilal Kaplan | Yağdaş gazetecilik 04:00
Hilal Kaplan | Yağdaş gazetecilik 07.04.2021 | 13:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul hazırlıkları tamam 10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kanal İstanbul hazırlıkları tamam" 07.04.2021 | 13:43
Şebnem Bursalı | Ülkesine ‘şantajcı’ diyen amiral 05:19
Şebnem Bursalı | Ülkesine ‘şantajcı’ diyen amiral 07.04.2021 | 13:39
Sait Gürsoy | Salgın dönemi kariyer yolculuğu 03:31
Sait Gürsoy | Salgın dönemi kariyer yolculuğu 07.04.2021 | 13:34
Dilek Güngör | Naklen yayın ihalesine Türk işi model... 02:58
Dilek Güngör | Naklen yayın ihalesine Türk işi model... 07.04.2021 | 13:32
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri' açıklaması 03:21
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri' açıklaması 07.04.2021 | 13:16
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert '104 emekli amiral bildirisi' tepkisi 06:38
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert '104 emekli amiral bildirisi' tepkisi 07.04.2021 | 12:34

Son dakika haberleri: Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Özellikle ülkemizde mutasyon oranının artması, vaka sayılarını da artırdı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son risk haritasına göre 68 ilimiz kırmızı kategoriye yani çok yüksek riskli hale geldi. Alınan tedbirlerle salgın kontrol altına alınmaya çalışılırken, Sağlık Bakanlığı da 7 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. İşte koronavirüs vaka ve vefat sayısında son durum...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA