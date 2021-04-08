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Giriş Tarihi: 8.4.2021 19:49 Son Güncelleme: 8.4.2021 19:53

Bir klasiği! ’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı

Esenyurt Belediye Meclisi’nde bir basın mensubunun görüşü ’den farklı olduğu için meclisten çıkartıldı. İstanbul İl Başkanı bu duruma tepki göstererek, “Öğretmen CHP'li ise tamam ama görüşü farklı ise öğretmen bile değildir. Eğer çiftçi başka bir partiye destek veriyorsa tehdit edilebilir. Gazetecinin görüşü farklıysa Meclis’ten atılabilir. İşte CHP'de anlayış budur. 'nde görüldüğü gibi” dedi

Esenyurt Belediye Meclisi'nde bir basın mensubu CHP'li Meclis Başkanı tarafından meclisten dışarı çıkartıldı. AK Parti meclis üyeleri ise basın mensubunun meclisten çıkartılmasına tepki gösterdi.

Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı! | Video

AK Parti Esenyurt ismindeki Twitter hesabından basın mensubunun meclisten çıkartılma anlarının görüntüleri de yayınlandı. Görüntülerde, basın mensubu çıkartılırken, "Başkaları çekim yapmıştı, neden bu basın mensubunu çıkartıyorsunuz?" sorusunun sorulduğu duyuluyor.



"GAZETECİNİN GÖRÜŞÜ FARKLIYSA MECLİS'TEN ATILABİLİR"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise görüntüleri paylaştı. Kabaktepe sosyal medyadan "Öğretmen CHP'li ise tamam ama görüşü farklı ise öğretmen bile değildir. Eğer çiftçi başka bir partiye destek veriyorsa tehdit edilebilir. Gazetecinin görüşü farklıysa Meclis'ten atılabilir. İşte CHP'de anlayış budur. Esenyurt Meclisi'nde görüldüğü gibi" diyerek tepki gösterdi.

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Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı
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