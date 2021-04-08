Esenyurt Belediye Meclisi'nde bir basın mensubu CHP'li Meclis Başkanı tarafından meclisten dışarı çıkartıldı. AK Parti meclis üyeleri ise basın mensubunun meclisten çıkartılmasına tepki gösterdi.

Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı! | Video

AK Parti Esenyurt ismindeki Twitter hesabından basın mensubunun meclisten çıkartılma anlarının görüntüleri de yayınlandı. Görüntülerde, basın mensubu çıkartılırken, "Başkaları çekim yapmıştı, neden bu basın mensubunu çıkartıyorsunuz?" sorusunun sorulduğu duyuluyor.





"GAZETECİNİN GÖRÜŞÜ FARKLIYSA MECLİS'TEN ATILABİLİR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise görüntüleri paylaştı. Kabaktepe sosyal medyadan "Öğretmen CHP'li ise tamam ama görüşü farklı ise öğretmen bile değildir. Eğer çiftçi başka bir partiye destek veriyorsa tehdit edilebilir. Gazetecinin görüşü farklıysa Meclis'ten atılabilir. İşte CHP'de anlayış budur. Esenyurt Meclisi'nde görüldüğü gibi" diyerek tepki gösterdi.