Video Haber Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı! | Video

Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı! | Video

Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı! | Video
08.04.2021 | 19:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı! | Video 00:25
Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı! | Video 08.04.2021 | 19:48
Ankara’da “Kızılırmak suyu” tartışması… “Kızılırmak’ın suyu zehirli” polemiği | Video 01:36
Ankara’da “Kızılırmak suyu” tartışması… “Kızılırmak’ın suyu zehirli” polemiği | Video 08.04.2021 | 19:41
İstanbul Eyüpsultan’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu | Video 00:57
İstanbul Eyüpsultan’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu | Video 08.04.2021 | 18:39
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çiftlik kurdu: Artık ‘Yumurtacı Coşkun’ diyecekler! | Video 00:53
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çiftlik kurdu: Artık ‘Yumurtacı Coşkun’ diyecekler! | Video 08.04.2021 | 18:24
Son dakika haberi: Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye getirildi | Video 02:26
Son dakika haberi: Gözaltına alınan emekli amiraller adliyeye getirildi | Video 08.04.2021 | 18:11
Son dakika! Emekli amiraller için ek süre talebi | Video 01:19
Son dakika! Emekli amiraller için ek süre talebi | Video 08.04.2021 | 17:16
Esenyurt meclisinde basına engel! Zorla meclisten çıkardılar | Video 00:25
Esenyurt meclisinde basına engel! Zorla meclisten çıkardılar | Video 08.04.2021 | 17:03
Mahmut Övür | ABD Büyükelçiliği, Montrö için kimlerle görüştü? 04:22
Mahmut Övür | ABD Büyükelçiliği, Montrö için kimlerle görüştü? 08.04.2021 | 15:56
Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı 05:54
Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı 08.04.2021 | 14:51
Okan Müderrisoğlu | Asli gündem mi demiştiniz! 04:19
Okan Müderrisoğlu | Asli gündem mi demiştiniz! 08.04.2021 | 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Megabank fikri yapılabilir 05:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Megabank fikri yapılabilir" 08.04.2021 | 12:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 14:09
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 08.04.2021 | 12:36
Yavuz Donat | Manşet... Şehzadeler şehrinden 05:01
Yavuz Donat | Manşet... Şehzadeler şehrinden 08.04.2021 | 11:54
Haşmet Babaoğlu | Hepsi sadece vesayetçi! 02:55
Haşmet Babaoğlu | Hepsi sadece vesayetçi! 08.04.2021 | 11:49
Mehmet Barlas | Siyasette 2023 seçimlerine kadar sürecek bir sertlik başlıyor 02:19
Mehmet Barlas | Siyasette 2023 seçimlerine kadar sürecek bir sertlik başlıyor 08.04.2021 | 11:00
Engin Ardıç | Saltanat 03:44
Engin Ardıç | Saltanat 08.04.2021 | 10:55
Müge Anlı 8 Nisan 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da esrarengiz ölümle ilgili şok yeni görüntüler 12:23
Müge Anlı 8 Nisan 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da esrarengiz ölümle ilgili şok yeni görüntüler 08.04.2021 | 10:37
SON DAKİKA: İşten çıkarma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Kod-29 mağduriyeti ortadan kalktı 03:54
SON DAKİKA: İşten çıkarma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Kod-29 mağduriyeti ortadan kalktı 08.04.2021 | 09:46
Son dakika haber: İstanbul için yağışlı hava uyarısı! Valilik saat verdi... | Video 02:10
Son dakika haber: İstanbul için yağışlı hava uyarısı! Valilik saat verdi... | Video 08.04.2021 | 00:38
Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi kabul edildi | Video 02:02
Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi kabul edildi | Video 08.04.2021 | 00:20

Esenyurt Belediye Meclisi’nde bir basın mensubunun görüşü CHP’den farklı olduğu için meclisten çıkartıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bu duruma tepki göstererek, “Öğretmen CHP'li ise tamam ama görüşü farklı ise öğretmen bile değildir. Eğer çiftçi başka bir partiye destek veriyorsa tehdit edilebilir. Gazetecinin görüşü farklıysa Meclis’ten atılabilir. İşte CHP'de anlayış budur. Esenyurt Meclisi'nde görüldüğü gibi” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA