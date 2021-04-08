Bir CHP klasiği! Esenyurt Meclisi’nde CHP, gazetecinin görüşü farklı olunca dışarı çıkarttı! | Video
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Esenyurt Belediye Meclisi’nde bir basın mensubunun görüşü CHP’den farklı olduğu için meclisten çıkartıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bu duruma tepki göstererek, “Öğretmen CHP'li ise tamam ama görüşü farklı ise öğretmen bile değildir. Eğer çiftçi başka bir partiye destek veriyorsa tehdit edilebilir. Gazetecinin görüşü farklıysa Meclis’ten atılabilir. İşte CHP'de anlayış budur. Esenyurt Meclisi'nde görüldüğü gibi” dedi.