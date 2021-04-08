Son dakika uyarısı: Koronavirüs silah geliştirdi! Ciddi vefat sayıları yolda

Son 24 saatte 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, vefat sayısı 32 bin 943, ağır hasta sayısı 2 bin 604 oldu.