Altun'dan teröre ve teröristlere destek veren Yunanistan'a tepki: Cezasızlığına son verme zamanı

"YUNANİSTAN'IN CEZASIZLIĞINA SON VERME ZAMANI!"

Altun paylaşımında, "Yunanistan, PKK dahil terör örgütlerine ev sahipliği yapıyor. Teröristler NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik saldırılar (intihar bombalamaları dahil) planlıyor. Yunanistan'ın cezasızlığına son verme zamanı!" ifadelerine yer verdi.

"BAZI YABANCI ÜLKELER BU GRUPLARA YARDIM ETTİ"

Paylaşımda bir açıklamaya da yer verildi. Terörün, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından tehdit olduğunun altı çizildi ve "Türkiye yıllar boyunca; DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi, ülkenin güvenliğini, istikrarını ve birliğini hedef alan gruplara karşı terörle mücadele kampanyaları yürüttü. Türkiye bu tehditleri etkisiz hale getirmek konusunda önemli bir ilerleme kaydetmiş olsa da bazı yabancı ülkeler bu gruplara yardım etti" denildi.

"ÖCALAN KAÇARKEN BİRÇOK YUNAN VEKİL ONU YUNANİSTAN'A DAVET ETTİ"

Yunanistan'ın PKK ve FETÖ için sığınak olduğu vurgulanırken, "PKK ve FETÖ için bir sığınak olarak öne çıkan bir ülke komşumuz ve NATO müttefikimiz olan Yunanistan'dır. 90'lı yılların sonlarında Atina, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Türk makamlarından kaçmasına yardım etmek konusunda çok önemli bir rol oynadı. Öcalan kaçarken, birçok Yunan milletvekili onu Yunanistan'a davet etti. 1999 yılının Ocak ayında terör örgütü lideri bir sonraki adımlarını planlarken Atina'ya gitti. Sonunda Kıbrıs Rum pasaportu ile seyahat eden Öcalan, Yunan büyükelçisinin ikametgahından Nairobi havaalanına transfer edilirken, Kenya'da tutuklandı" ifadelerine yer verildi.

"YUNANİSTAN PKK İÇİN SIĞINAK OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Öcalan'ın sorugusu sırasında söylediklerinin de bulunduğu video şu şekilde devam etti: "Öcalan sorgusu sırasında Yunanistan'ın PKK'yı yıllardır desteklediğini, Lavrio kampında onlara silah ve eğitim verdiğini itiraf etti. Bugün Yunanistan sözde Lavrio mülteci kampı vasıtasıyla PKK için bir sığınak olmaya devam ediyor. Görüntüler üssün aktif olduğunu ve PKK destekçileri için bir yuva görevi gördüğünü gösteriyor"

"GÜLENİSTLER YUNANİSTAN SOKAKLARINDA SERBESTÇE DOLAŞIYOR"

Başarısız olan darbe girişiminin ardından Yunanistan'ın FETÖ'ye verdiği destekten bahsedildi ve "Atina 15 Temmuz 2016'da 251 kişinin hayatını kaybettiği başarısız darbe girişiminde sorumlu FETÖ'ye de açıkça destek verdi. Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra, helikopterle kaçan sekiz darbeci de dahil olmak üzere birçok FETÖ üyesi Türkiye'den Yunanistan'a kaçtı. Gülenistler, Türkiye'nin iade ve mal varlığı dondurma taleplerine rağmen hala Yunanistan sokaklarında serbestçe dolaşıyor. Terör örgütünün lideri Yunanistan'ı kardeş ülke olarak nitelendirerek, üyelerini adaletten koruduğu için Atina'ya teşekkür bile etmiştir" denildi.

"ANKARA BU ÇOK SAYIDA İHLALİ İTTİFAK RUHUNA AYKIRI GÖRÜYOR"

Videonun devamında Yunanistan'a çağrıda bulunuldu ve "Ankara bu çok sayıda ihlali transatlantik ittifakı ruhuna aykırı görüyor. Türkiye, komşusunu ve NATO müttefikini ülkelerindeki PKK ve FETÖ varlığına karşı harekete geçmeye ve Ankara'nın her türlü teröriste karşı mücadelesini desteklemeye çağırıyor" ifadelerine yer verildi.