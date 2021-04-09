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Giriş Tarihi: 9.4.2021 12:02 Son Güncelleme: 9.4.2021 12:17

: 'nün kritik ismi 'nin cezası belli oldu!

DHA
Son dakika: FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin cezası belli oldu!

haberi... Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasında "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen , İzmir'de yargılandığı davada "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberi... İzmir'de yakalanan ve FETÖ içinde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci'nin (81), terör örgütü yöneticiliği suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Son dakika: FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin cezası belli oldu!
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