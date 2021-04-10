Son dakika: 10 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Covid-19 verilerinde son durum

Son dakika haberleri.. Dünya genelinde oluşturduğu salgın sonrasında ülkemizde etkilerini 11 Mart tarihinden bu yana gösteren pandemiye ilişkin koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklanıyor. Bakanlık, 10 Nisan koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. İşte 10 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

10 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 739 oldu, 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.

DÜNÜN VERİLER:

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 253 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 33 bin 454'e yükseldi.

Son 24 saatte 305 bin 103 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 55 bin 791, hasta sayısı ise 2 bin 408 oldu. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 745 bin 657'ye yükseldi. Tedavi gören 35 bin 786 kişi taburcu edilirken, iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e çıktı. Türkiye'de şu ana kadar 40 milyon 994 bin 845 koronavirüs testi yapıldı. Öte yandan; hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5 ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat ve filyason oranı da yüzde 99 oldu.