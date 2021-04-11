Video Haber Son dakika: 10 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Covid-19 verilerinde son durum | Video

Son dakika: 10 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Covid-19 verilerinde son durum | Video

Son dakika: 10 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Covid-19 verilerinde son durum | Video
11.04.2021 | 00:15

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Son dakika haberleri... İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını (Covid-19) Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Özellikle mutasyonlu virüsün etkisiyle son dönemde ülkemizde vaka sayıları artarken, yetkililerden maske, mesafe ve temizlik konusunda peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı da 10 Nisan koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. İşte 10 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

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