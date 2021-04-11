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Giriş Tarihi: 11.4.2021

Bin kişilik grup ’ye geçti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bin kişilik grup AK Parti’ye geçti

’da Ortaören Mahallesi’nde Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun kalan 1000 kişilik grup ’ye katılma kararı aldı

20 YIL boyunca yapılmayan hizmetlerin son iki yılda AK Partili Başkan Hüseyin Beyoğlu tarafından yerine getirildiğini belirten vatandaşlar, "Bugüne kadar görmediğimiz hizmetleri gördük. Bundan etkilenerek AK Parti'ye geçtik " ifadelerini kullandılar. AK Partili belediyenin 20 yılda yapılamayan hizmetleri iki yıla sığdırması bugüne kadar HDP'ye destek veren Karacadağ eteklerindeki bir mahallede 1000 kişinin AK Parti'ye geçmesini sağladı. Mahalle sakinlerinin daveti üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, AK Parti ilçe başkanları, çevredeki mahallelerin muhtarları ve vatandaşların katılımı ile mahallede etkinlik düzenlendi. Ortaören Mahalle Muhtarı Edip Öztürk, ilk kez bu kadar fazla hizmet gördüklerini, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun tüm sorunları çözerek mahalleyi yaşanılabilir bir noktaya getirdiğini ifade etti.
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Bin kişilik grup AK Parti’ye geçti
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