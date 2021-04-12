Sokak ortasında eşini defalarca kez bıçaklayan sanık 15 yıl hapse çarptırıldı

Avcılar'da sokak ortasında eşi Öznur Bilgici'yi defalarca kez bıçaklayan Deniz Bilgici' nin yargılandığı davada mahkeme, sanık Deniz Bilgici' nin 15 yıl hapsine karar verdi. Duruşmada söz alan sanık Deniz Bilgici, "Böyle şeyin olacağını tahmin etmiyordum. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Çok pişmanım" dedi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 16 Mayıs 2020 yılında gerçekleşen olayda 5 yıldır evli ve bir çocuk sahibi müşteki Öznur ve Deniz Bilgici'nin evlerinde oturdukları esnada eşinin telefonuyla oynadığını gören sanık Deniz'in "Sen beni aldatıyor musun" dediği ve ekmek bıçağı ile eşini kovaladığı anlatıldı. Sokakta yaşanan kovalamacanın ardından sanık Deniz'in eşini boş arsada omuzundan ve kolundan 6 kez bıçakladığı kaydedildi. Sanık Bilgici'nin eşini bıçakladıktan sonra "Sen ölmedin mi hala" dediği ve etrafta bulunan insanların yaralı kadına yaklaşmaması için bıçak savurduğuna yer verildi. İddianamede sanığın olay yerinden kaçtığı ancak aynı gün içerisinde yakalandığı belirtildi. İddianamede Deniz Bilgici'nin eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Deniz Bilgici, SEGBİS ile bağlanırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.



Duruşmada söz alarak pişman olduğunu belirten sanık Deniz Bilgici, "Böyle şeyin olacağını tahmin etmiyordum. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Çok pişmanım. 3 buçuk yaşında çocuğum var. Annem şeker hastası çocuğa bakamıyor. Benim ona onun da bana ihtiyacı var. Maddi sıkıntılar yaşıyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, Deniz Bilgici' nin eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan önce 18 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık hakkında verilen cezada iyi hal indirimi yapan mahkeme cezayı 15 yıla düşürdü.