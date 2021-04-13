İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/ PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)yapılanmasına yönelik 11 ilde 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





ANKESÖR SORUŞTURMASI

Jandarma ekipleri tarafından yapılan 47 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ankesör soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Şüphelilerin TSK yapılanması içinde görev aldığı, asker şahıslardan sorumlu, örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen sivil unsurlarca kullanıldığı değerlendirilen büfe, market gibi kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü/kontörlü/sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık/periyodik/yoğun irtibat sağlandığı tespit edildi.

Jandarmadan büyük FETÖ operasyonu: 47 şüpheli gözaltında | Video



11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA) personeli, kapatılan askeri okul öğrencileri ve mahrem imamlara yönelik olarak; askeri mahrem yapılanması içinde bulunan İstanbul, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Sivas, Muğla, Kayseri Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Isparta'da operasyonlar yapıldı.



MAHREM İMAMLAR YAKALANDI

Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerin, 1 muvazzaf subay, 3 muvazzaf astsubay, 2 emekli subay, 1 açığa alınmış astsubay, 2 ihraç edilmiş astsubay, 1 istifa eden astsubay ile 38 kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüpheliler arasında 12 mahrem imam ile kamuda halen görev yapan 2 memurun olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.