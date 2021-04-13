Jandarmadan büyük FETÖ operasyonu: 47 şüpheli gözaltında | Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 ilde 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik büyük bir operasyon yapıldı.