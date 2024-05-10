Son Dakika: Külliye'de sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek | Video
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
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