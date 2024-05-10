Video Haber Bozdoğan-37 operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video
Bozdoğan-37 operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video

Bozdoğan-37 operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video

10.05.2024 | 09:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-37' operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi" dedi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-37' operasyonlarında 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi" ifadesini kullandı.

Operasyonlarda ele geçirilen mühimmatları da sıralayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"495 kilogram patlayıcı madde, 100 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve düzeneği,
bin 660 adet kapsüle duyarlı patlayıcı, 3 bin 126 adet çeşitli çapta ve ebatta mühimmat, 54 adet havan mühimmatı, 26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 adet kara mayını, 9 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi."

Yerlikaya, yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay boyunca gece ve gündüz demeden şehir içinde ve kırsalda operasyonların devam edeceği kaydetti.
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