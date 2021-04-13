SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 13 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri

Türkiye'de dün 301 bin 68 test yapılırken, 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı 2 bin 671 olurken, 243 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 41 bin 218 kişi koronavirüs tedavisinin ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a çıktı. Hayatını kaybeden 243 kişiyle birlikte toplam vefat sayısı 34 bin 182'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 891, hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak aktarıldı.