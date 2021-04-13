Son dakika haberi: Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Son haftalarda vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın ardından yeni koronavirüs kısıtlamaları da beraberinde geldi. Ülkemizdeki son duruma ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı 13 Nisan tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs verileri...
13 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 59 bin 187, hasta sayısı ise 2 bin 723 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 951 olarak verilere yansıdı. Bugün 273 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 34 bin 455'e çıktı. Tedavilerinin ya da karantina sürecinin bitmesinden sonra 52 bin 104 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi. Bugün yapılan testlerle birlikte toplamda 42 milyon 199 bin 485 test yapıldı, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 962 bin 760'a yükseldi.
Öte yandan; hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyason oranı ise yüzde 99,9 oldu.
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 13 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri | Video
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye'de dün 301 bin 68 test yapılırken, 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı 2 bin 671 olurken, 243 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 41 bin 218 kişi koronavirüs tedavisinin ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a çıktı. Hayatını kaybeden 243 kişiyle birlikte toplam vefat sayısı 34 bin 182'ye yükseldi.
Ağır hasta sayısı 2 bin 891, hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak aktarıldı.