SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 13 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri | Video
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Son dakika haberi: Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Son haftalarda vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın ardından Kabine Toplantısı'nın ardından yeni koronavirüs kısıtlamaları da beraberinde geldi. Ülkemizdeki son duruma ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı 13 Nisan tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs verileri...