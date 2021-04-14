Bakan Koca Sivas'taki saldırıyı kınadı: Sağlık çalışanlarına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu

NE OLDU?

Gümüşdere köyünde ayağı kırılan Y.Ö., yakınları tarafından Sivas Numune Hastanesine getirildi. Acil serviste tedaviye alınan Y.Ö.'nün yakınları, sağlık çalışanlarının hastayla ilgilenmediğini öne sürerek, sözlü şiddette bulundu. Bu sırada acil serviste kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarılan hasta yakınları ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bilgi verilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hasta yakınlarından 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta skandal görüntüler! Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı | Video

Acil servisteki güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda yaralanan 6 güvenlik görevlisi, hastanede tedavi altına alındı. Çıkan arbedede, acil servisteki çok sayıda tıbbi cihaz zarar gördü. Vali Salih Ayhan da olayın ardından hastaneye giderek, yaralanan güvenlik görevlilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bugün gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı.