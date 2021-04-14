Bakan Koca Sivas'taki saldırıyı kınadı: Sağlık çalışanlarına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu

Dün, ayağı kıralan Y.Ö. isimli şahıs yakınları tarafından Sivas Numune Hastanesine getirildi. Şahsın yakınları Y.Ö. ile ilgilenilmediğini öne sürerek sağlık çalışanlarıyla tartışma başlattı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri darbedildi.
Yaşanan bu olay herkesin tepkisini çekerken saldırıyı düzenleyen 9 kişiden 2'si tutuklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konusyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
"TÜM HEKİMLERİMİZİN HAKLARINA SAHİP ÇIKTIĞIMIZIN BİLİNMESİNİ İSTERİM"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, "Dr. Kemal Gökhan Günel ile bir kez daha telefonda görüştüm. Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim" dedi.
"SÖZDE DEĞİL EYLEMDE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"
Açıklamalarına devam eden Koca, "Bu fotoğraf salgında sağlık hizmeti veren bir hastanemizden. Sağlık çalışanlarımıza saldırarak bu manzaraya sebep olan şahıslar göz altına alındı. İçlerinden iki kişi tutuklandı. Sağlık çalışanlarına sözde değil eylemde sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu" ifadelerine yer verdi.
NE OLDU?
Gümüşdere köyünde ayağı kırılan Y.Ö., yakınları tarafından Sivas Numune Hastanesine getirildi. Acil serviste tedaviye alınan Y.Ö.'nün yakınları, sağlık çalışanlarının hastayla ilgilenmediğini öne sürerek, sözlü şiddette bulundu. Bu sırada acil serviste kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarılan hasta yakınları ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bilgi verilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hasta yakınlarından 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Sivas'ta skandal görüntüler! Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı | Video
Acil servisteki güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda yaralanan 6 güvenlik görevlisi, hastanede tedavi altına alındı. Çıkan arbedede, acil servisteki çok sayıda tıbbi cihaz zarar gördü. Vali Salih Ayhan da olayın ardından hastaneye giderek, yaralanan güvenlik görevlilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bugün gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı.