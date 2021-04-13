Video Haber Sivas'ta skandal görüntüler! Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı | Video

Sivas'ta skandal görüntüler! Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı | Video

Sivas'ta skandal görüntüler! Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı | Video
13.04.2021 | 23:08

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Sivas Numune Hastanesi Acil bölümünü birbirine katan 8 hasta yakını gözaltına alınırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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