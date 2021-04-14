Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti ve kısmi kapanma başladı!

YANINDA OLDUK, OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Pazar günü Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kadın ve gençlik kollarıyla bir araya geldik. Yaklaşık 60 yıl önce misafir işçi olarak gittikleri Avrupa'da bugün 6 milyonluk temsil gücüne ulaşan vatandaşlarımızın siyaset, ekonomi, bilim ve sivil toplumda gösterdikleri başarıyı takdirle takip ediyoruz. Ayrımcı ve ırkçı muamelelere rağmen Avrupa'da kalıcı olduklarını ortaya koyan vatandaşlarımızın her konuda yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz.

LİBYA, BİZİM İÇİN HERHANGİ BİR ÜLKE DEĞİL

Dün (Önceki gün) Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakan Abdulhamit Dibeybe'yi heyetiyle birlikte Ankara'da ağırladık. Libya bizim için herhangi bir ülke değildir. 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz. Ortak tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu ülkenin egemenlik, toprak bütünlüğü, siyasi birliğine yapılan saldırılar karşısında Libyalı kardeşlerimizin yanında yer almaktan hiçbir zaman sarfı nazar etmedik. Sayın Dibeybe'yle yaptığımız görüşmede Milli Birlik Hükümetin ülkenin tamamında egemenlik kurması için her türlü desteği vereceğimizi ifade ettik. Libya'nın yaralarının sarılması, imarı, kalkınması ve geleceğine güvenle bakabilmesi için kardeşlerimize her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada izlediği yapıcı politikaları tüm taraflar için somut ve hayırlı neticelere ulaştırmak amacıyla yoğun gayret gösteriyoruz.

FABRİKALARIMIZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Hukuk ve ekonomi reformlarıyla ilgili takvimleri yakından takip ediyor adım adım hayata geçiriyoruz. Ülkemizi yeni ve sivil anayasaya kavuşturma gayretlerini titizlikle ve sabırla devam ediyoruz. Ekonomide üretim tarafından işler gayet iyi gidiyor. İhracatımız her ay rekorlar kırarak artarken fabrikalarımız mal yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Tüm üretim merkezlerinde gözle görülür bir hareketlilik var. Sürekli yeni yatırımlar, kapasite genişletmeler, ilave istihdamlar yapılıyor. Üreticilerimizin yeni makine tedarikindeki lojistik, hammadde ve ara maddelerinde küresel sıkıntılar olmasa çok daha büyük atılımlar gerçekleştireceklerini biliyoruz.