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Giriş Tarihi: 14.4.2021 13:00 Son Güncelleme: 14.4.2021 13:08

Eski bakan 'den AK Partili seçmene hakaret

Eski bakan Ufuk Söylemez'den AK Partili seçmene hakaret

'de, ’ın Medya Mahallesi adlı programına katılan Eski Bakan , 2002’den beri girdiği seçimlerin tamamından iktidar çıkan ve hala seçim anketlerinde en tepede yer alan AK Partili seçmenlere cahil diyerek hakaret etti.

Milli iradeye "cahil" dedi AK Parti seçmenine hakaretler yağdırdı. Ana muhalefetin medya organı Halk TV'de Ayşenur Aslan'ın programına katılan Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'in sözleri büyük tepki çekti.

Eski Bakan Ufuk Söylemez, AK Partili seçmenlere hakaret etti | Video

2002'den bu yana milli iradenin kararı ile iktidarda olan ve üye sayısını her geçen gün artıran AK Parti'yi hedef alan Söylemez, parti seçmenine de hakaret etti. Söylemez, 11 milyon üyesi bulunan AK Parti'nin üye sayısının düştüğünü iddia etti. Söylemez'in ifadeleri sosyla medyada büyük tepki çekti.

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Eski bakan Ufuk Söylemez'den AK Partili seçmene hakaret
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