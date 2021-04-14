Can Ataklı’dan olay itiraf: Bir darbenin eşiğinden dönüldü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
Eski Bakan Ufuk Söylemez, AK Partili seçmenlere hakaret etti | Video 14.04.2021 | 12:32
01:26
Can Ataklı’dan olay itiraf: Bir darbenin eşiğinden dönüldü | Video 14.04.2021 | 12:31
01:37
00:39
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı 14.04.2021 | 09:46
01:06
Son dakika! İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı | Video 14.04.2021 | 07:51
07:04
14:32
02:16
AFAD son dakika duyurdu: Muğla açıklarında korkutan deprem! | Video 13.04.2021 | 23:57
05:44
01:40
Jandarmadan büyük FETÖ operasyonu: 47 şüpheli gözaltında | Video 13.04.2021 | 22:14
05:29
00:33
01:46
01:27
04:34
30:12
Başkan Erdoğan'dan son dakika Ramazan yasakları açıklaması! | Video 13.04.2021 | 19:41
03:22
30:10
03:03
02:17
Son dakika: NASA yarışmasını Van Gölü kazandı | Video 13.04.2021 | 18:19
Türkiye'de siyasal iktidara ve devlete karşı emekli amiraller marifetiyle girişilen darbe tehditli bildirinin ardından muhalif cenahtan bir itiraf daha geldi. Can Ataklı YouTube kanalında, "Son günlerde ulaştığım bilgileri aktarmak istiyorum. Anlaşıldığı kadarıyla kimin yapacağını çözemediğim ama bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var." sözlerini kullandı.