Can Ataklı’dan olay itiraf: Bir darbenin eşiğinden dönüldü | Video

Türkiye'de siyasal iktidara ve devlete karşı emekli amiraller marifetiyle girişilen darbe tehditli bildirinin ardından muhalif cenahtan bir itiraf daha geldi. Can Ataklı YouTube kanalında, "Son günlerde ulaştığım bilgileri aktarmak istiyorum. Anlaşıldığı kadarıyla kimin yapacağını çözemediğim ama bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var." sözlerini kullandı.