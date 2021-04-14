Son dakika: Bölgeden gelen raporda dikkat çeken detaylar! Şer ittifakı şimdi de Suriye'de...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları sonrası Türk düşmanları birleşerek, halka zulmetme çabasına girişti. Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtardığı Karabağ Harekatı'nda da ayyuka çıkan Ermeni milisler ile terör örgütü PKK/YPG/KCK birlikteliği Suriye'de de kendisini gösteriyor. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK/YPG-PYD içinde yer alan Ermeni milislerin, bir yandan TSK'nın terörden arındırdığı bölgelerde sözde soykırım iddialarıyla Türkiye düşmanlığı oluşturmaya çabalarken diğer yandan da bölge sakinlerini istikrarsızlık ve güvensizlikle cezalandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.
ERMENİ MİLİSLERLER TERÖRİSTLER İŞBİRLİĞİNDE
Türk yetkililerin bölgede yaptığı araştırmalar sonucunda, tehcirden sonra bölgede kalarak Arap veya Kürtlerle evlenmelerine rağmen hala Ermeni kimliklerini öne süren milislerin PKK/KCK/YPG ile yakın işbirliğine gittiği bilgisine ulaşıldı. Askeri kaynaklar, özellikle PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün intihar bombacıları ile saldırılar düzenleyerek istikrarsızlık yaratmaya ve bölgeye tutunmaya çalıştığını kaydediyor. Kaynaklar, Türkiye'ye nefretini gizlemeyen ve bunu kırmızı boya ile duvarlara "1915" yazarak gösteren Ermeni milislerin de değişik yapılanmalar oluşturup eylemlerde bulunma ihtimalleri olduğunu belirtiyor.
DİE WELT TERÖRİSTLERİN HAYALLERİNİ ANLATTI
Öte yandan Türkiye aleyhine yayımlarıyla bilinen Die Welt gazetesi Suriye'nin Kuzeydoğusundaki Tel Temir'in 10 kilometre batısında bulunan Umm al-Khayr Köyünde 100 kişilik olduğu ifade edilen bir Ermeni taburunun sözde komutanı ile röportaj yaptı. Terörist, "Tarihi düşmanımız karşıda" sözleri ile Türkiye'yi işaret etti. Teröristin ifadelerine göre, Ermeni milisler daha fazla üye devşirmek, yeni bürolar açmak, Ermeni İdare Konseyi kurmak gibi hayaller kuruyor. Haberde yerel güvenliği garanti etmek iddiasıyla Ermenilerden kurulu bir sözde polis teşkilatı planları olduğundan da bahsediliyor.