Son dakika: Bölgeden gelen raporda dikkat çeken detaylar! Şer ittifakı şimdi de Suriye'de...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları sonrası Türk düşmanları birleşerek, halka zulmetme çabasına girişti. Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtardığı Karabağ Harekatı'nda da ayyuka çıkan Ermeni milisler ile terör örgütü PKK/YPG/KCK birlikteliği Suriye'de de kendisini gösteriyor. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK/YPG-PYD içinde yer alan Ermeni milislerin, bir yandan TSK'nın terörden arındırdığı bölgelerde sözde soykırım iddialarıyla Türkiye düşmanlığı oluşturmaya çabalarken diğer yandan da bölge sakinlerini istikrarsızlık ve güvensizlikle cezalandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.