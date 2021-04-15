Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde 2 farklı açıklama

9 Şubat tarihinde partisinin grup toplantısında "Sen patates üreticilerine soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık" diyen Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerinde patates ve soğan üreticilerinin elinde kalan mahsullerinin alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talimatının ardından ise bu kez de 13 Nisan tarihde yaptığı grup toplantısında "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi patates dağıtıyor. Şu akla bakın, şu mantığa bakın." sözleriyle çark etti.

Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde iki farklı açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı üreticinin elinde kalan patates ve kuru soğan alımına başladı. Alınan ürünler de şimdi ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak ulaştırılıyor.