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Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde 2 farklı açıklama
Giriş Tarihi: 15.4.2021 18:53 Son Güncelleme: 15.4.2021 18:55

Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de '' çarkı! 60 günde 2 farklı açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde 2 farklı açıklama

CHP Genel Başkanı 9 Şubat'taki grup toplantısında üreticinin elinde kalan soğan ve üzerinden hükümeti eleştirmiş, ''sen patates üreticilerine soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık. '' demişti. CHP Lideri son grup toplantısında ise tam tersi cümleler kurdu. Bu sefer de hükümetin ücretsiz soğan ve patates dağıtmasını eleştirdi.

9 Şubat tarihinde partisinin grup toplantısında "Sen patates üreticilerine soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık" diyen Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerinde patates ve soğan üreticilerinin elinde kalan mahsullerinin alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talimatının ardından ise bu kez de 13 Nisan tarihde yaptığı grup toplantısında "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi patates dağıtıyor. Şu akla bakın, şu mantığa bakın." sözleriyle çark etti.

Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde iki farklı açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı üreticinin elinde kalan patates ve kuru soğan alımına başladı. Alınan ürünler de şimdi ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak ulaştırılıyor.

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Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde 2 farklı açıklama
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