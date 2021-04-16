SON DAKİKA: Montrö Bildirisi açıklamasında ikinci dalga! “Montröyü araç olarak kullandık” mesajı atılan tümamiral ifadeye çağrıldı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen "Montrö Bildirisi" soruşturmasında ikinci dalga operasyon başlatıldı. 5 Nisan'da gözaltına alınan Ergun Mengi'nin de aralarında bulunduğu 14 emekli amiralle birlikte bildirinin hazırlanmasında ve yayımlanmasında faaliyette bulundukları tespit edilen emekli amiraller Ali Yüksel Önel (81), Işık Biren (88), Nurhan Kahyaoğlu (64), İlker Güven (79), Alper Çetin Tezeren (77), Osman Metin Açımuz (77) ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ifadeye çağrıldı. Montrö bildirisinin imza listesinde ilk sırada bulunan Ergun Mengi'nin "komutanım Montrö'yü araç olarak kullandık" mesajını gönderdiği emekli tümamiral Ali Yüksel Önel ile diğer emekli amirallerin evinde polis eş zamanlı arama başlattı.

YAŞ VE SALGIN NEDENİYLE GÖZALTI YAPILMADI

Başsavcılığın aldığı arama el koyma kararında ifadeye çağrılan 6 emekli amiral isimlerinin operasyonun ilk dalgasında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda belirlendiği kaydedildi. Emekli amirallerin yaşları ve Kovid-19 salgınının Türkiye'de pandemi olarak kabul edilmiş olması değerlendirilerek gözaltına alınmadığı, 22 Nisan'da Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine müracaat etmeleri konusunda kendilerine tebligat yapıldığı öğrenildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Başsavcılığın ikici operasyonla ilgili verdiği kararda, 6 emekli amiral ile TUSED Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Çalışkan'ın üzerlerine atılı suçun niteliği ve delillerin yok edilmesinin önüne geçmek amacıyla İstanbul, Antalya ve Muğla'daki evlerinde arama yapılması kararlaştırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı eş zamanlı aramalarda suç delili niteliğindeki bilgi, belge ve bilgisayar, cep telefonu, tablet, hard disk gibi dijital materyallere el konuldu.

MENGİ "MONTRÖ BAHANE MESAJI ATMIŞTI"

Darbe imalı bildiri soruşturmasıyla ilgili ilk dalgada gözaltına alınan Mengi'nin telefonunda ele geçirilen yazışmalarda emekli Tümamiral Önel'e 2 Nisan'da "Grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle deniz kuvvetleri komutanlığı olmayan bir bildiri hazırlayayım dedi. Çok haklısınız ama burada Montrö'yü araç olarak kullandık" dediği mesajları ortaya çıkmıştı.

14 EMEKLİ AMİRALE E-KELEPÇE TAKILDI

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin mahkeme tarafından adli kontrol kararı uygulanmasına karar verilen 14 emekli amirale de elektronik kelepçe takıldığı öğrenildi. Emekli amiraller, Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ikamet adreslerinin bulunduğu İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya'da Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından elektronik kelepçe takılmaya başlanıldığı öğrenildi. Darbe imalı bildirinin hazırlanmasında aktif rol oynadığı belirtilen 14 amiral yaş ve sağlık durumları nedeniyle adli kontrol kararı ile denetim altına alınmıştı.