Göksu rakamları açıkladı! İmamoğlu İBB'yi 27 yıl sonra borç alamayacak duruma getirdi

"İBB BAŞKANI, İSTANBUL İÇİN BUGÜNE KADAR ALGI VE ŞOVDAN BAŞKA NE ÜRETTİ?"

Göksu, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma getirdi. 2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?" diye sordu.