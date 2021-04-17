Göksu rakamları açıkladı! İmamoğlu İBB'yi 27 yıl sonra borç alamayacak duruma getirdi

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iki yılda 43 milyar 402 milyon lira borçlandığını belirterek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka bir şey üretmediğini ifade etti.
"İBB BAŞKANI, İSTANBUL İÇİN BUGÜNE KADAR ALGI VE ŞOVDAN BAŞKA NE ÜRETTİ?"
Göksu, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma getirdi. 2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?" diye sordu.
"121 MİLYAR TL'LİK KAYNAĞI NEREDE HARCADINIZ?"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 121 milyar TL'lik kaynağı nerede harcadığını sormuştu.
Kabaktepe şunları söylemişti: