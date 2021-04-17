Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den flaş uyarı: Bu gece yarısı başlıyor
Giriş Tarihi: 17.4.2021 18:24 Son Güncelleme: 17.4.2021 18:31

: Bu illerde yaşayanlar dikkat! 'den flaş uyarı: Bu gece yarısı başlıyor

AJANSLAR
Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den flaş uyarı: Bu gece yarısı başlıyor

haberleri: ; Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Balıkesir için '' uyarısı yaptı. Bu geceden yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Son dakika haberleri... Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇANAKKALE İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI YAPILDI

Çanakkale için Meteorolojiden Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Konuya ilişkin Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden itibaren, Pazar akşam saatlerine kadar İl genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden; görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

MARMARA VE BALIKESİR'DE DE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı "toz taşınımı" tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden itibaren, Pazar akşam saatlerine kadar İl genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den flaş uyarı: Bu gece yarısı başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA