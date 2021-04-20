'Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı Tebliği' başlıklı bildiride şöyle denildi:



"Bütün hükümet erkânı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memleketlere kaçarken yakalanmışlardır. Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar. Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık Cumhurbaşkanı Celal Bayar askeri kumandanlık tarafından tevkif edilmiştir. Eskişehir'de matbaası olan herkes bu havadisi basıp yayınlamalıdır.

61 yıldır ayın yalanı tekrarlıyorlar! | Video

Dikkat!.. Dikkat!.. Dikkat!... Vatanseverliğinize hitap ediyoruz. Demokrat Parti ilçe ve bucak başkanlarının kaçmalarına mahal vermeden tevkif edilmelerini ve askeri kuvvetler gelinceye kadar salınmamalarını rica ederim."