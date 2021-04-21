61 yıldır ayın yalanı tekrarlıyorlar! | Video
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A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Gökhan Kurt'un sunduğu "Memleket Meselesi Hatırla" programında; ekonomi üzerinden söylenen yalanlar işlendi.