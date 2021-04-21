Gelecek Partisi’nde yeni istifa! Parti Çanakkale’de dökülüyor!

Gelecek Parti Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tarıman, Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Yiğit Akkoyun'un yalancı olduğu iddiasıyla partisinden ayrıldığını bildirdi.

Gelecek Parti’de yeni istifa | Video

Aysun Tarıman, Yiğit Akkoyun'u eleştirerek, "Baba parasıyla olmuyor bu işler. Her şey yalan. 10 tane laf söylüyorsun, 9'u yalan. Benim yalana asla tahammülüm yok. İstifamın en büyük sebebi Yiğit başkanın yalancı olması" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı kongrede Gelibolu İlçe Başkanlığı'na Aysun Tarıman'ı atamıştı.

TARIMAN: "10 TANE LAF SÖYLÜYORSUN, 9'U YALAN. BENİM YALANA ASLA TAHAMMÜLÜM YOK"

Aysun Tarıman, sosyal medya hesabı üzerinden yarım saat süren bir açıklama yayınladı ve istifa sebebi olarak Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Yiğit Akkoyun'u gösterdi.