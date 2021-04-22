Video Haber Gelecek Parti’de yeni istifa | Video

Gelecek Parti’de yeni istifa | Video

Gelecek Parti’de yeni istifa | Video
22.04.2021 | 00:00

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı kongrede Gelibolu İlçe Başkanlığı’na Aysun Tarıman’ı atamıştı. Tarıman, partisinden istifa etti.

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