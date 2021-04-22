Meteoroloji son dakika paylaştı! İstanbul ve birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 23-27 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; özellikle hafta sonu yurdun birçok kesiminde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Peki Meteoroloji'nin verilerine göre; yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il 5 günlük hava durumu tahmin raporu...
23 Nisan Cuma
24 Nisan Cumartesi
25 Nisan Pazar
26 Nisan Pazartesi
27 Nisan Salı
23 NİSAN CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Nisan Cuma gününe ait hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bölgelerde ise hava durumu söyle:
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 2°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz bölümünün yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
IĞDIR 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS 2°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 16°C, 27°C
Az bulutlu ve açık