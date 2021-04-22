Meteoroloji son dakika paylaştı! İstanbul ve birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

27 Nisan Salı

23 NİSAN CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Nisan Cuma gününe ait hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.