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Giriş Tarihi: 22.4.2021 21:23 Son Güncelleme: 22.4.2021 21:47

paylaştı! ve birçok il için kuvvetli uyarısı

Meteoroloji son dakika paylaştı! İstanbul ve birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

haberleri... Genel Müdürlüğü, 23-27 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Meteroloji'nin paylaştığı verilere göre; özellikle hafta sonu dahil birçok ilde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Peki il il hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 23-27 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; özellikle hafta sonu yurdun birçok kesiminde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Peki Meteoroloji'nin verilerine göre; yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il 5 günlük hava durumu tahmin raporu...

23 Nisan Cuma

24 Nisan Cumartesi

25 Nisan Pazar

26 Nisan Pazartesi

27 Nisan Salı

23 NİSAN CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Nisan Cuma gününe ait hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bölgelerde ise hava durumu söyle:

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 9°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 2°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz bölümünün yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

IĞDIR 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS 2°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji son dakika paylaştı! İstanbul ve birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı
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