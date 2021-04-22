Roketsan'dan Türk SİHA'larını hedef alan Rusya'ya misilleme! Pantsir, MAM-T ile vuruldu

Roketsan, Rusya'nın Türk Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) hedef alan göndermesine aynı minvalde karşılık verdi.
RUSYA, TÜRK SİHA'LARINI HEDEF ALMIŞTI
Rusya'nın devlet televizyonu Rossiya 1, geçtiğimiz günlerde, 'Lantset' adlı kamikaze drone'unun tanıtım haberinde, hedef olarak Türk SİHA'larını hedef göstermişti. Rossiya 1'in Ukrayna-Rusya gerilimini anlatan "Rus Lantset kalkış yaparken Bayraktar TB2'lerin şansı yok" başlıklı haberde, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA sattığı belirtilmiş ve Türk SİHA'ları hedef alınmıştı.
BİRÇOK BÖLGEDE GÜCÜNÜ KANITLADI
Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda Rus askeri unsurlarını yerle bir eden Türk SİHA'larına yapılan göndermeye yanıt gecikmedi.
ROKETSAN'DAN RUSYA'YA AYNI MİNVALDE KARŞILIK
Rusya'nın Türk SİHAlarını hedef alan göndermesine Roketsan'dan yanıt gecikmedi. Roketsan'ın sosyal medya hesaplarından Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T ile Rus yapımı Hava Savunma Sistemi Pantsir'i vurduğu animasyonu paylaşıldı.
MAM-T'NİN GÜCÜ
Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni üyesi MAM-T, bu testte ilk defa kullanıldı. Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen MAM-T, Blok-1 konfigürasyonu hareketli ve sabit hedeflere karşı yüksek hassasiyet sağlayan mühimmat ve yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip.
Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAM-T, İHA'larda 30+ km menzil kabiliyeti ile zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor.
BAYRAKTAR AKINCI TİHA İLK TEST ATIŞINI BAŞARIYLA TAMAMLADI
BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.Son dakika: Bayraktar AKINCI TİHA ilk test atışını başarıyla tamamladı