Video Haber Roketsan'dan Türk SİHA'larını hedef alan Rusya'ya misilleme! | Video

Roketsan'dan Türk SİHA'larını hedef alan Rusya'ya misilleme! | Video

Roketsan'dan Türk SİHA'larını hedef alan Rusya'ya misilleme! | Video
22.04.2021 | 22:46

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Rusya'nın Türk SİHAlarını hedef almasına Roketsan'dan yanıt gecikmedi. Roketsan'ın sosyal medya hesabından "Göklerde özgürlüğün yeni üyesi: MAM-T!" notuyla yapılan paylaşımda, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T'nin, Rus Hava Savunma Sistemi Paintsir'i vurduğu anların animasyonuna yer verildi.

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