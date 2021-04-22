Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İklim Liderler Zirvesi'nde net mesaj: Tüm dünyayı etkiliyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı. İklim değişikliğinin tüm insanlığı olumsuz etkilediğini belirten Başkan Erdoğan, "2015 yılında sunduğumuz ulusal katkı beyanı çerçevesinde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunda yüzde 30'a kadar azalma bekliyoruz." dedi.

"TÜM İNSANLIĞI ETKİLİYOR"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"ABD Başkanı sayın Biden'e bu anlamlı zirveyi düzenlediği ve daveti için teşekkür ediyorum. İklim değişikliği sadece dünyayı en fazla kirleten belli başlı ülkeleri değil. Afrika dahil tüm insanlığı etkiliyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Son 18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık.