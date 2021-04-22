Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İklim Liderler Zirvesi'nde net mesaj: Tüm dünyayı etkiliyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı. İklim değişikliğinin tüm insanlığı olumsuz etkilediğini belirten Başkan Erdoğan, "2015 yılında sunduğumuz ulusal katkı beyanı çerçevesinde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunda yüzde 30'a kadar azalma bekliyoruz." dedi.
"TÜM İNSANLIĞI ETKİLİYOR"
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"ABD Başkanı sayın Biden'e bu anlamlı zirveyi düzenlediği ve daveti için teşekkür ediyorum. İklim değişikliği sadece dünyayı en fazla kirleten belli başlı ülkeleri değil. Afrika dahil tüm insanlığı etkiliyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Son 18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık.
SERA GAZI EMİSYONUNDA YÜZDE 30'A KADAR AZALMA BEKLİYORUZ
2015 yılında sunduğumuz ulusal katkı beyanı çerçevesinde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunda yüzde 30'a kadar azalma bekliyoruz.
Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde Avrupa'da 2'nci, dünyada 9.'ncu sıradayız. Millet bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı hızla arttırıyoruz. Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız. Açık denizlerde koruma alanları ilan edilme meselesini de gündemimize almak gerektiğine inanıyorum.
2030 MESAJI: ADİL BİR ÇERÇEVE SAĞLANMASI ZARURİDİR
Kovid-19 salgını sonrası yeşil dönüşüm konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor.
Bu konuda Başkan Biden'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. İklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değildir. Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz. 2030'a giden süreçte adil bir çerçeve sağlanması zaruridir."