Son dakika...Prof. Dr. Alper Şener canlı yayında açıkladı! İşte Sputnik V aşısı ile ilgili tüm merak edilenler...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamasında, Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısının yakında ülkemizde de devreye gireceğini açıklamıştı. Bakan Koca'nın bu açıklamalarının ardından Rusya tarafından üretilen koronavirüs aşısı hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki Sputnik V aşısının koruyuculuk oranı nedir? Aşının yan etkileri var mı? İşte detaylar...

Sputnik V aşısı mutasyona karşı etkili mi? Rus aşısının yan etkileri neler? | Video

"DİĞER VEKTÖREL AŞILARDAN BİR TIK ÜSTTE"

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, a Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarında; "Sputnik V aşısı diğer vektörel aşılardan bir tık üstte. Diğer vektörel aşılar hangileri? AstraZeneca ve Johnson & johnson... Ama bu iki aşıda şöyle bir handikap var. Bu aşıların birisi EMA tarafından diğeri de FDA tarafından kullanımları askıya alındı. Faz çalışmalarında ortaya çıkmamış olan ve iyi tanımlanamamış ilişkili olabileceği düşünüldüğü kan pıhtılaşma sorunları nedeniyle... Dolayısıyla bu tablo biraz ürkütücü gibi görünse de Rusya'nın geliştirdiği Sputnik aşısı bu iki aşından biraz daha farklı. Çünkü onlarda sadece adenovirüs 5 (Ad5) veya adenovirüs 26 (Ad26) vektörü varken Sputnik V aşısında her iki vektörel aşı art arda yapılıyor. Önce Ad26, 21 gün sonra da Ad5 dediğimiz vektörel aşı yapılıyor. Bu 21 günlük aranın ardından Faz çalışmalarına bakıldığı kadarıyla; Sputnik V aşısının, bu iki aşıdan çok daha iyi düzeyde koruyuculuk etkinlik düzeyi var. Rakamsal olarak hatırlatmak gerekirse AstraZeneca'da yaklaşık olarak yüzde 68'lerdeydi, Johnson & johnson'da ise yüzde 85'lerde... Türkiye'de kullanılması düşünülen Sputnik V aşısında ise yüzde 91'lerde bir faz çalışması etkinliği var. Bu çok iyi bir rakam neredeyse bu imrenilen BioNTech aşısıyla eş değer gibi... Şu anda erken kullanım izniyle 60'a yakın ülkede kullanılan bir aşı" ifadelerini kullandı.