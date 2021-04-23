Son dakika...Prof. Dr. Alper Şener canlı yayında açıkladı! İşte Sputnik V aşısı ile ilgili tüm merak edilenler...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamasında, Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısının yakında ülkemizde de devreye gireceğini açıklamıştı. Bakan Koca'nın bu açıklamalarının ardından Rusya tarafından üretilen koronavirüs aşısı hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki Sputnik V aşısının koruyuculuk oranı nedir? Aşının yan etkileri var mı? İşte detaylar...
Sputnik V aşısı mutasyona karşı etkili mi? Rus aşısının yan etkileri neler? | Video
"DİĞER VEKTÖREL AŞILARDAN BİR TIK ÜSTTE"
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, a Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarında; "Sputnik V aşısı diğer vektörel aşılardan bir tık üstte. Diğer vektörel aşılar hangileri? AstraZeneca ve Johnson & johnson... Ama bu iki aşıda şöyle bir handikap var. Bu aşıların birisi EMA tarafından diğeri de FDA tarafından kullanımları askıya alındı. Faz çalışmalarında ortaya çıkmamış olan ve iyi tanımlanamamış ilişkili olabileceği düşünüldüğü kan pıhtılaşma sorunları nedeniyle... Dolayısıyla bu tablo biraz ürkütücü gibi görünse de Rusya'nın geliştirdiği Sputnik aşısı bu iki aşından biraz daha farklı. Çünkü onlarda sadece adenovirüs 5 (Ad5) veya adenovirüs 26 (Ad26) vektörü varken Sputnik V aşısında her iki vektörel aşı art arda yapılıyor. Önce Ad26, 21 gün sonra da Ad5 dediğimiz vektörel aşı yapılıyor. Bu 21 günlük aranın ardından Faz çalışmalarına bakıldığı kadarıyla; Sputnik V aşısının, bu iki aşıdan çok daha iyi düzeyde koruyuculuk etkinlik düzeyi var. Rakamsal olarak hatırlatmak gerekirse AstraZeneca'da yaklaşık olarak yüzde 68'lerdeydi, Johnson & johnson'da ise yüzde 85'lerde... Türkiye'de kullanılması düşünülen Sputnik V aşısında ise yüzde 91'lerde bir faz çalışması etkinliği var. Bu çok iyi bir rakam neredeyse bu imrenilen BioNTech aşısıyla eş değer gibi... Şu anda erken kullanım izniyle 60'a yakın ülkede kullanılan bir aşı" ifadelerini kullandı.
SPUTNIK V AŞISININ DİĞER AŞILARDAN FARKI NEDİR?
"Sputnik aşısının diğer aşılara kıyasladığımızda ilk dozdan sonra oluşan hücresel bağışıklık yanıtı daha iyi" ifadelerini kullanan Prof.Dr. Şener, "Faz çalışmaları sonuçlarında gördüğümüz kadarıyla ilk dozda gördüğümüz en iyilerden biri" dedi. Prof. Dr. Şener açıklamalarını şöyle sürdürdü: "mRNA aşılarına göre; diğer bir üstünlüğü saklama koşulları daha makul seviyelerde. Özel derin dondurucu gerekmiyor. Normal bir buz dolabı gibi yerlerde saklanabiliyor. Bu bir avantaj, hem saklanma koşulları açısından, hem transfer ve uygulama koşulları açısından. "
YAN ETKİSİ VAR MI?
Prof. Dr. Şener; "Sputnik V aşısının enjeksiyon yeri dışında ortaya çıkmış bir yan etkisi yok. Bunu bazı Avrupa'daki bilim insanları ve bazı otoriteler maskeleme olarak adlandırıyorlar ama ben bunun çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum." dedi.
BENCE EN BÜYÜK AVANTAJI...
"Bence en büyük avantajı diğerlerine göre, varyant etkinliğinin de son çalışmalarda gösterilmiş olmasıdır." diyen Prof.Dr. Şener "Nisan ayının başında çıkan makalelere baktığımızda Sputnik V aşısının İngiliz varyantına karşı etkili olduğu, Brezilya varyantlarına etkinliğinin makul oranda olduğu biliniyor. Türkiye'de İngiltere varyanıtının dominant olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener, Bakanlığın stratejik olarak İngiltere varyantına etkili bir aşı getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı...