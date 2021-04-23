Sputnik V aşısı mutasyona karşı etkili mi? Rus aşısının yan etkileri neler? | Video

Yerli aşıda Faz-2 çalışmalarını başarıyla tamamlayan Türkiye, aktif olarak kullanılan iki aşı dışında başka aşıların da kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısının yakında ülkemizde de devreye gireceğini açıkladı. Peki Sputnik V aşısının diğer aşılardan farkı nedir? Semptomatik vakalara ve ölümlere karşı yüzde kaç oranında koruma sağlıyor? Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, A Haber'de anlattı.