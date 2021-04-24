Türk Yahudi Toplumu'ndan Başkan Erdoğan'a destek: 'Ortak Tarih Komisyonu' fikrine katılıyoruz

Türk Yahudi Toplumu, sosyal medya hesabı Twitter'dan 1915 Olayları ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
"ORTAK TARİH KOMİSYONU FİKRİNE KATILIYORUZ"
Türk Yahudi Toplumu'ndan yapılan açıklamada, "I. Dünya Savaşının trajik şartlarında büyük felaket sonucu hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin anıldığı bu acı günde, Patrik Sn. Maşalyan'ın acıların politik amaçlara alet edilmemesi ifadesini destekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Ortak Tarih Komisyonu' fikrine katılıyoruz." ifadelerine yer verildi.
BİDEN 1915 OLAYLARI İÇİN 'SOYKIRIM' DEDİ
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları ile ilgili iddia edilen sözde soykırım hakkında skandal bir açıklamada bulundu.
Biden, olayları "soykırım" olarak niteledi ve "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı'nın kendini bilmez skandal açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki geldi.
"SÖZCÜKLER TARİHİ DEĞİŞTİREMEZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." dedi.SON DAKİKA HABERİ: ABD'den skandal '1915 Olayları' kararı! Türkiye'den sert tepki: Sözcükler tarihi değiştiremez SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden'ın 1915 Olayları'na yönelik skandal açıklamasına Dışişleri'nden sert tepki