Bebek katili PKK’nın utancıyla yüzleşin

Halkların Demokratik PartisiMerkez Yürütme Kurulu'nun, 1915 olaylarınailişkin, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin"başlığıyla yaptığı açıklama büyük tepki çekti.O tepkilerden öne çıkanlar şöyle:PKK adlıkatliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıylayüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdakiher dinden ve etnik gruptan insanlaradönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söylediklerinizdoğru değil. Durduğunuz yer doğrudeğil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil.Yaptıklarınız herkese ve her şeye haksızlık vesaygısızlıktır. Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilkdestekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey birtarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasiiddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece ASALAve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir.Asıl utanılması gereken budur.Sözdeİnsan Hakları Derneği (İHD) ve HDP, 'Soykırımıtanıyın, af dileyin ve tazminedin' demiş. İHD ve HDP, milletve tarih karşıtlığında birlikteler.Tarihe not düşelim istedik...Bizimuzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır.Sizin kısa ve kara tarihinizise utanç vesikalarıyla doludur.Sizin tarihiniz, bölücü terörörgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimizehavale ediyoruz.Tarihi gerçekleri çarpıtmakyerine sırtınızı dayadığınız PKKve ASALA terörü utancıyla yüzleşin.Sırtını terör örgütüne dayayanlar,yüzünü iftira çamurundan çıkaramazlar. Sizönce ellerinde şehitlerimizin kanı olan bebekkatili PKK utancıyla yüzleşin.MİLLET İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, gizli ittifak ortakları Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin!" açıklamasına sessiz kalması dikkat çekti. HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu, ülkemizi soykırım yapmakla suçladı ve "Türkiye, Ermeni soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı. 106'ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz" iddiasında bulundu. HDP'ye sessiz kalan Millet İttifakı'nın liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini ise kınayarak eleştirdi.