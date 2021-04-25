Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bebek katili PKK’nın utancıyla yüzleşin
Giriş Tarihi: 25.4.2021

Bebek katili PKK’nın utancıyla yüzleşin

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
ANKARA
Bebek katili PKK’nın utancıyla yüzleşin
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu'nun, 1915 olaylarına ilişkin, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklama büyük tepki çekti. O tepkilerden öne çıkanlar şöyle:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil. Yaptıklarınız herkese ve her şeye haksızlık ve saygısızlıktır. Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece ASALA ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması gereken budur.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sözde İnsan Hakları Derneği (İHD) ve HDP, 'Soykırımı tanıyın, af dileyin ve tazmin edin' demiş. İHD ve HDP, millet ve tarih karşıtlığında birlikteler. Tarihe not düşelim istedik...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve ASALA terörü utancıyla yüzleşin.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Sırtını terör örgütüne dayayanlar, yüzünü iftira çamurundan çıkaramazlar. Siz önce ellerinde şehitlerimizin kanı olan bebek katili PKK utancıyla yüzleşin.

MİLLET İTTİFAKI HDP'YE SESSİZ KALDI
MİLLET İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, gizli ittifak ortakları Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin!" açıklamasına sessiz kalması dikkat çekti. HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu, ülkemizi soykırım yapmakla suçladı ve "Türkiye, Ermeni soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı. 106'ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz" iddiasında bulundu. HDP'ye sessiz kalan Millet İttifakı'nın liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini ise kınayarak eleştirdi.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bebek katili PKK’nın utancıyla yüzleşin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA