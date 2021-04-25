Bebek katili PKK’nın utancıyla yüzleşin

Halkların Demokratik Partisi (HDP)
Merkez Yürütme Kurulu'nun, 1915 olaylarına
ilişkin, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin"
başlığıyla yaptığı açıklama büyük tepki çekti.
O tepkilerden öne çıkanlar şöyle:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
PKK adlı
katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla
yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki
her dinden ve etnik gruptan insanlara
dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz
doğru değil. Durduğunuz yer doğru
değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil.
Yaptıklarınız herkese ve her şeye haksızlık ve
saygısızlıktır. Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk
destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir
tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi
iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece ASALA
ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir.
Asıl utanılması gereken budur.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
Sözde
İnsan Hakları Derneği (İHD) ve HDP, 'Soykırımı
tanıyın, af dileyin ve tazmin
edin' demiş. İHD ve HDP, millet
ve tarih karşıtlığında birlikteler.
Tarihe not düşelim istedik...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Bizim
uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır.
Sizin kısa ve kara tarihiniz
ise utanç vesikalarıyla doludur.
Sizin tarihiniz, bölücü terör
örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize
havale ediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
Tarihi gerçekleri çarpıtmak
yerine sırtınızı dayadığınız PKK
ve ASALA terörü utancıyla yüzleşin.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:
Sırtını terör örgütüne dayayanlar,
yüzünü iftira çamurundan çıkaramazlar. Siz
önce ellerinde şehitlerimizin kanı olan bebek
katili PKK utancıyla yüzleşin.
MİLLET İTTİFAKI HDP'YE SESSİZ KALDI
MİLLET İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, gizli ittifak ortakları Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin!" açıklamasına sessiz kalması dikkat çekti. HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu, ülkemizi soykırım yapmakla suçladı ve "Türkiye, Ermeni soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı. 106'ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz" iddiasında bulundu. HDP'ye sessiz kalan Millet İttifakı'nın liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini ise kınayarak eleştirdi.