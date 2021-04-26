12 bin kilometreden geldi milyonluk hırsızlık yaptı

Küçükçekmece'de geçen ay meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Esnaf B.C., ev almak için toplam ağırlığı 2.5 kilo olan küpe, kolye, tektaş yüzük, bileklik, künye, zincir, tuğra, ve farklı çeşit ürünlerinin bulunduğu toplam değeri 1 milyon 250 bin lira olan ziyneti bozdurmak üzere çantaya koyup aracıyla yola çıktı. İddiaya göre yolda araçta sorun yaşandı. Aracıyla bir tamirhaneye giden B.C.'yi takip eden hırsız aracın arka koltuğundaki çantayı tamirhanedeki 5 kişinin yanıbaşında alıp kaçtı.Aracına bindiğinde altınların yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşayan B.C., hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Kimliği tespit edilen Meksikalı hırsız Juan C. G. H. yakalandı. Şüphelinin daha önceden de 1 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelinin 5 kişinin sohbet ettiği sırada aracın arka kapısını, büyük bir titizlikle açıp çantayı aldığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Adliyeye sevk edilen Meksikalı hırsız tutuklandı.