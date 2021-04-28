Mesajlar çözüldü ihanet ortaya çıktı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) için geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemleri bilgilerinin sızdırıldığına yönelik soruşturma kapsamında tahliye edilen Yusuf Hakan Özbilgin yeniden gözaltına alındı.İkisi emekli albay biri astsubay biri de firma çalışanı olan 4 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, SSB İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Eski Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin tahliye edilmişti.12 Ocak'ta ihale, proje, tedarik ve maliyet fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyete gösteren yabancı firma temsilciliği yapan kişilere aktararak maddi kazanç sağladığı öne sürülen Özbilgin'in evinde 5 milyon euro, bankadaki kiralık kasalarında ise 1 milyon euro ile 500 dolar bulunmuştu.Deniz Kuvvetleri ve başsavcılığın koordinesinde kurulan komisyonun yaptığı incelemede, devletin gizli kalması gereken bilgilerinin şüpheliler tarafından yabancı menşeli şirketlere aktarıldığı tespit edilmişti.Ankara'da yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerine sınav sorularını dağıtan ve soruları alan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2005 polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını çaldığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 12 FETÖ şüphelisi hakkında, gözaltı kararı verildi. 9 ili kapsayan operasyonda 2 şüpheliyi daha arama çalışmaları sürüyor.