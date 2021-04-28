Son dakika: Seyahat kısıtlaması öncesi biletler tükendi, trafik kilitlendi! İçişleri duyurdu: O saatlere istisna...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan koronavirüs tedbiri kararlarını ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe gününden 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar 81 ilde tam kapanmaya gidilecek. 17 günlük tam kapanma süresince iller arsı seyahat kısıtlaması da uygulanacak. Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının sona ermesinin ardından 17 günlük kapanmayı yazlıkları ve memleketlerinde geçirmek isteyenler otobüs biletlerine akın etti. Yüz binlerce kişi de araçları ile yola koyuldu. Yolculuk talebi öylesine arttı ki otobüsler ek süre istedi, trafik kilitlendi. Sabah 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından İstanbul'un çıkışında bulunan Kurtköy'de uzun kuyruklar oluştu. İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması ile ilgili bir açıklama yayınlarken, Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof.Dr. Necmi İlhan da uyarılarda bulundu. İşte akın akın göçün detayları...
17 GÜNLÜK TAM KAPANMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası alınan kararları tek tek duyurdu. Vakalarda beklenen azalmanın olmaması nedeniyle kısmi kapanmann yerini tam kapanma aldı. Üretim, sağlık, gıda alanları dışındaki birçok sektörün çalışma faaliyetlerine ara verildi. Özel sektör uzaktan çalışmaya teşvik edildi. Tam kapanmanın 29 Nisan Perşembe 19.00'da başlayacağı duyuruldu. Kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek.
SEYAHAT KISITLAMASINA GİDİLDİ
Başkan Erdoğan'ın açıklamasında vatandaşların en çok dikkatini çeken konu ise seyahat kısıtlaması oldu. 17 günlük tam kapanmada seyahat kısıtlamasına gidildi. Zorunlu haller dışında seyahat edilmesine izin verilmeyeceği bildirildi. İçişleri genelgesinde zorunlu haller tüm detayları ile bildirildi.
KARARIN ARDINDAN OTOBÜS BİLETLERİ TÜKENDİ
Başkan Erdoğan henüz satırlarını tamamlamıştı ki, online bilet sitelerine hücum edildi. Uçak ve otobüs biletleri kapış kapış satıldı. Yoğunluk öylesine arttı ki, otobüsler ek sefer için 4 günlük süre talebinde bulundu.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Salı sabahından itibaren otobüsler, uçaklar, trenler dolarken, trafik de kilitlendi. Kısıtlama öncesi yüz binlerce vatandaş özel araçları ile memleket ve yazlıklarına göç etmeye başladı.
BU SABAH KISITLAMANIN SONA ERDİĞİ DAKİKALARDA KURTKÖY KİLİTLENDİ
Akşam 19.00'da başlayıp bu sabah 05.00'te sona eren kısıtlama sonrası vatandaşların özel araçları ve otobüslerle yolculuğu devam etti. Kurtköy gişelerde uzun kuyruklar oluşurken, klasik bayram öncesi manzaraları görüldü. Uzun kuyruklar sürücülere zor anlar yaşattı.
İÇİŞLERİ SEYAHAT KISITLAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığı 17 günlük tam kapanma ile ilgili merak edilen soruları tek tek yanıtladı. Bu yanıtlar arasında seyahat kısıtlaması ile ilgili saatler dikkat çekti.
İçişleri'nin açıklaması şöyle:
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirler arası seyahat izne tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir.
Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan otobüs yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN ÇARPICI UYARI
Prof. Dr. Necmi İlhan, tam kapanmanın tatil ve aile ziyareti gibi risk oluşturacak toplanmalar olarak değerlendirilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Şu an 'İzne gideyim', 'Tatile gideyim', 'Bayramda ailemin yanına gideyim' zamanı değil. Şu an geldiğimiz noktada herkesin çekirdek ailesi ile hareketliliği azaltarak, bulunduğu yerde sabit kalması ve kurallara uyması, sırası geldiğinde aşısını olması gerekir. Şu an tam da bunun zamanı. Seyahat ve hareketlilik yoğun olursa bireysel keyiflerimizi topumun güvenliğine tercih edersek ardı sıra gelecek vakalar ile yine karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Önlemlerin perşembe günü başlatılması vatandaşların hazırlık yapması için süreci daha tehlikeli, riskli olacak şekilde değerlendirmesi için değil. Tüm vatandaşlarımızı olabildiğince kendi yerlerinde tutmak gerekiyor, çekirdek aile ile kısıtlamayı geçirmeye davet etmek gerekir. Hareketlilik ve kalabalık olan her yerin koronavirüs için risk oluşturduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir" dedi.
SEYAHAT İZNİ HANGİ DURUMLARDA ALINABİLİR?
Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;
- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.
2.2- Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
- Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.
2.3- Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.