Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MKYK'da gündeme ilişkin önemli konular masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan toplantıda ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biden'ın açıklamaları hukuksuz ve mesnetsiz. Gerek yürütme gerek Meclis olarak Biden'a gereken cevabı verdik" dedi. Erdoğan, 1915 olaylarının "soykırım" olmadığına ilişkin Türkiye'nin elinde bilgi ve belgelerin olduğunu söyledi. Erdoğan, 17 Mayıs'a kadar verilen tam kapanma ile ilgili olarak, "Tam kapanmanın vaka sayılarını düşüreceğine inanıyorum" dedi. Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir sunum yaptı. Soylu ara-bul-yok et stratejisiyle PKK terör örgütüne yönelik kapsamlı gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verdi. Soylu ayrıca son günlerde gündeme gelen gri pasaport ile sosyal etkinlik adı altında yurtdışına kaçanlarla ilgili açıklamada bulundu. Belediyelere ve il özel idarelere 1990'larda gri pasaport sağlama yetkisi verildiğini belirten Soylu, o günden bugüne 7-8 bin civarında kişinin gri pasaport ile yurtdışına gittiği, bunlardan sadece 700-800 kişinin dönmediği bilgisini paylaştı.Toplantıda, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK üyelerine 27 Nisan e- muhtıra gecesi yaşananları anlattı. Bildirinin ardından dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı aradığını, telefonu açan yaverin "Komutanımız istirahate çekildi" diyerek telefona çıkmadığını anlatan Çelik, "Bildiri yayınlanacağını duyunca Cumhurbaşkanımızı (Recep Tayyip Erdoğan) aradı. 'Biz hükümeti kastetmedik' şeklinde açıklamada bulundu. O gün basın ise sanki hükümet düşmüş gibi tavır aldı. Bizi ne arayıp ne sordular. Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) cevap verilmesini istedi. Biz de bildiriye karşı bildiriyle cevap verdik" dedi.