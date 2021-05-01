1 ay sürecek sıcaklıklar geliyor! MGM Hava Tahmin Uzmanı Koç, detayları A Haber'de anlattı

PAZARTESİ GÜNÜ YAĞIŞLI VE NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK"

Hava tahmin uzmanı, "Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren yurdun Batı kesimleri, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı ve nemli bir havanın etkisiyle yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 6-10 derecelik bir azalma bekliyoruz. Bu azalma ile birlikte sıcaklık değerlerinin Salı ve Çarşamba günü Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeyinde azalmasını bekliyoruz. Yani ülkenin bu bölgelerinde ve kuzey kesimlerinde Salı ve Çarşamba günü mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üstünde seyretmesini bekliyoruz." dedi.