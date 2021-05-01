1 ay sürecek sıcaklıklar geliyor! MGM Hava Tahmin Uzmanı Koç, detayları A Haber'de anlattı

Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Peki 'sıcaklıklar ne kadar artacak? ve 'bu sıcak hava dalgası ne kadar etkili olacak?' Tüm bu soruları MGM Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, A Haber'e özel cevapladı.
SICAKLIKLAR YARIN DA 6-12 DERECE MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDECEK
Koç, hava sıcaklıklarının ülkemizde 6-12 derece mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirtti. Yarın da hava sıcaklıklarının 6-12 derece üzerinde seyredeceğini de sözlerine ekledi.
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PAZARTESİ GÜNÜ YAĞIŞLI VE NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK"
Hava tahmin uzmanı, "Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren yurdun Batı kesimleri, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı ve nemli bir havanın etkisiyle yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 6-10 derecelik bir azalma bekliyoruz. Bu azalma ile birlikte sıcaklık değerlerinin Salı ve Çarşamba günü Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeyinde azalmasını bekliyoruz. Yani ülkenin bu bölgelerinde ve kuzey kesimlerinde Salı ve Çarşamba günü mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üstünde seyretmesini bekliyoruz." dedi.
SALI VE ÇARŞAMBA YAĞIŞ OLACAK SICAKLIKLAR DÜŞECEK! PERŞEMBE MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Ayrıca Koç, "Birkaç gündür ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Sıcaklıkların yarın da devam etmesini bekliyoruz. Ancak Salı ve Çarşamba günü yağışlara bağlı olarak yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar düşecek. Nispeten Perşembe günü mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek." diye konuştu.
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI YARIN 27 DERECE OLACAK
İstanbul'da bugün 24 derece olan hava sıcaklığının yarın artışını sürdürerek 27 dereceye kadar ulaşacağını da sözlerine ekledi.
KOCAELİ VE SAKARYA'DA REKOR SICAKLIK
Kocaeli ve Sakarya taraflarında ise sıcaklıkları 32-33 dereceye ulaşılacağı düşünülüyor. Koç, İstanbul'da Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 20 derece olacağını, Çarşamba günü yurdun kuzey kesiminde yağış beklendiğini aktardı.
CUMA GÜNÜ YAĞIŞ YURDU TERK EDECEK
Salı ve Çarşamba Marmara bölgesinde, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Cuma günü ise yurdun doğu kesimlerinde yağışın duracak ve yurdu terk edecek.
HAFTA SONU SICAKLIKLAR TEKRAR ARTACAK
Yağışın geçmesiyle birlikte hafta sonuna doğru sıcaklıkların tekrar 3-4 derece civarında artması bekleniyor.