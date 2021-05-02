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Giriş Tarihi: 2.5.2021 21:43 Son Güncelleme: 2.5.2021 21:54

İletişim Başkanı : Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 yıl önce yazmışız; 'Bugün Türkiye'de asıl mücadele diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında' Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, asıl mücadelenin 15 Temmuz ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya çalışanlar arasında olduğunu belirterek, "Görüyoruz ki mücadele devam ediyor" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "4 yıl önce yazmışız; 'Bugün Türkiye'de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında.' Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor
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