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Giriş Tarihi: 2.5.2021 09:36 Son Güncelleme: 2.5.2021 09:44

: AK Partili 3 kez koronavirüse yakalandı! Babasını da Kovid'ten kaybetti

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika: AK Partili Vahit Kiler 3 kez koronavirüse yakalandı! Babasını da Kovid'ten kaybetti

haberi! 'nde Kovid 19 salgınından beri tam 160'ın üzerinde enfekte oldu. Bitlis Milletvekili koronavirüsle mücadelesi en zorlu geçen siyasilerden biri oldu. Vahit Kiler, ikişer aylık arayla üç kez Kovid 19’a yakalandı. Kiler, son rahatsızlığının üzerinden 6 ay geçtiği için aşısını yaptırabildi. İşte bu son dakika haberinin ayrıntıları ve diğer detaylar...

Son dakika... AK Parti Bitlis milletvkeili Vahit Kiler'in 3 kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ayrıca Kiler'in babası da virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İLK KEZ GEÇEN MAYIS AYINDA OLDU

Bugüne kadar 160'ın üzerinde milletvekili Kovid-19'a yakalandı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise üç kez koronavirüsle mücadele etti. Kiler ilk kez geçen yıl mayısta korona oldu, hastalığı hafif atlattı.

ANNE VE BABASINDAN KAPTI ÇOK AĞIR ATLATTI

2 ay sonra Kovid-19 testi tekrar pozitif çıkan Kiler, hastalıktan yine hafif semptomlarla kurtuldu. Kiler'e Kovid-19'la ikinci mücadelesinden iki ay sonra üçüncü kez virüs bulaştı. Kiler, bu kez anne ve babasından kaptığı hastalığı çok ağır atlattı.

BABASINI KORONADAN KAYBETTİ

Bu süreçte Kovid-19 tedavisi gören babası Hikmet Kiler'i de kaybeden Vahit Kiler'in vücudunda 3'üncü kez hastalığa yakalanmasından sonra yeterli antikor oluştuğu tespit edildi. Kiler, son hastalanmasının üstünden 6 ay geçtiği için aşısını da yaptırdı.

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Son dakika: AK Partili Vahit Kiler 3 kez koronavirüse yakalandı! Babasını da Kovid'ten kaybetti
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