Son dakika: AK Partili Vahit Kiler 3 kez koronavirüse yakalandı! Babasını da Kovid'ten kaybetti

İLK KEZ GEÇEN MAYIS AYINDA OLDU

Bugüne kadar 160'ın üzerinde milletvekili Kovid-19'a yakalandı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise üç kez koronavirüsle mücadele etti. Kiler ilk kez geçen yıl mayısta korona oldu, hastalığı hafif atlattı.