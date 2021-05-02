Son dakika: AK Partili Vahit Kiler 3 kez koronavirüse yakalandı! Babasını da Kovid'ten kaybetti

Son dakika... AK Parti Bitlis milletvkeili Vahit Kiler'in 3 kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ayrıca Kiler'in babası da virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İLK KEZ GEÇEN MAYIS AYINDA OLDU
Bugüne kadar 160'ın üzerinde milletvekili Kovid-19'a yakalandı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise üç kez koronavirüsle mücadele etti. Kiler ilk kez geçen yıl mayısta korona oldu, hastalığı hafif atlattı.
ANNE VE BABASINDAN KAPTI ÇOK AĞIR ATLATTI
2 ay sonra Kovid-19 testi tekrar pozitif çıkan Kiler, hastalıktan yine hafif semptomlarla kurtuldu. Kiler'e Kovid-19'la ikinci mücadelesinden iki ay sonra üçüncü kez virüs bulaştı. Kiler, bu kez anne ve babasından kaptığı hastalığı çok ağır atlattı.