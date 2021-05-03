İşte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının şifreleri! Sıra lider kadroya geldi...

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı mücadelesini sürdürüyor. Metina'ya yapılan harekat ile örgütün kritik noktaları etkisiz hale getirildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları hakkında sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Coşkun Başbuğ, "Pençe Harekatı her ne kadar local bir harekat olsa da; farklı coğrafya ve planlamalar ile uzun zaman devam edecek bir operasyonlar zinciri demiştik. Böyle de ilerliyor." dedi.
"İNCE TEMİZLİK DEDİĞİMİZ BİR SÜRECE GELDİK"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Pençe Harekatları daha ilk başladığında bütün uzmanlar hemfikir olarak kamuoyu ile paylaştık. Dedik ki; Pençe Harekatı her ne kadar local bir harekat olsa da; farklı coğrafya ve planlamalar ile uzun zaman devam edecek bir operasyonlar zinciri demiştik. Böyle de ilerliyor. Bunu şuna dayanarak söyledik: Çünkü ülke içerisinde birçok harekat yürütüldü. Bu harekatlarda çok başarılı sonuçlar alındı. Artık ülkede son EREN - operasyonları ile ince temizlik dediğimiz bir sürece geldik." ifadelerini kullandı.
"ARA - BUL - YOK ET"
Coşkun Başbuğ, "200'lü rakamların altında bir çapulcu sürüsünü konuşuyoruz. Coğrafyaya dağıttığınız zaman her ilde ilçede 3 - 5 tane çapulcu demek. Bunun zaten bir etki etmesi mümkün değil. Hepsi kendi canının derdindeler. Biz ARA - BUL - YOK ET diyerek formüle ettiğimiz harekatlarda hem bunları hem terörde kullandıkları yerleri (Mağaralar, İnler, Sığınaklar, Depolar) ve burada da bulunan malzemeleri etkisiz hale getirmek üzere çok büyük bir harekat gerçekleştirdik. Halen de devam ediyor..." dedi.
"PENÇE BÖYLE BAŞLADI"
Coşkun Başbuğ, "Terörü bitirmeye odaklandığımız için, terörün esas yatağı olan Irak'ın Kuzeyi ve Suriye'nin Kuzeyine yönelik harekatlar da eklenmeli denildi. Pençe böyle başladı. Çok etkili sonuçlar alındı. Terör örgütünün birçok kritik alanının ahtapot gibi kolları kesildi. Birbiri ile olan bağları koptu. Ben hep daha önce şunu vurgulamıştım: Ülke içerisindeki terörle mücadele bitti diyebiliriz. Bu Bahar aylarını kastederek 'Önümüzdeki bahar döneminde başlayan ve Kış dönemine kadar da sürecek olan özellikle de Irak'ın Kuzeyinde çok büyük harekatlar yapılacak' demiştim. Şu an bu süreç yürüyor. " diye konuştu.
Coşkun Başbuğ muhtemel yeni harekatın Sincar olabileceğini söyleyerek şunları ifade etti:
"SONU SİNCAR'DA BİTECEK OLAN HAREKATIN BAŞLANGICI OLACAK"
Metina'ya yapılan ilk harekat, Irak'ın Kuzeyi ile ilgili ne ilk ne de son harekat olacaktı. O zaman nasıl bir süreç bizi bekliyordu? Metina'da başlayan harekat yaz boyu sürecek olan belki sonu Kandil'de belki sonu Sincar'da bitecek olan harekatın başlangıcı olacaktı.
"MEHMETÇİK BÖLGEDE KALICI OLACAK"
Dikkat edersek o da bu şekilde gidiyor. Bir yandan Metina'dan Avaşin, Zap, Basyan'a sıçraması burada Mehmetçiğin tespit ettiği hedefleri etkisiz hale getirmesi. Bu hedefler etkisiz hale getirildikten sonra; bölge de terörden arındırıldıktan sonra burada üs bölgeleri teşkil edilecek. Ve Mehmetçik bölgede kalıcı halde, yeni harekat bölgelerinin tespitine başlayacak. Süreç bundan sonra bu şekilde ilerleyecek."
"SIRA LİDER KADROYA GELDİ: ÇARESİZLİKTEN SAHAYA SÜRÜLDÜLER"
Coşkun Başbuğ teröristlerin acizliğini anlattı ve sıranın sözde lider kadroya geldiğini belirtti.
Başbuğ, "Şu an zaten bahsettiğimiz coğrafyada harekatlar devam ediyor. 1400'ü aşkın etkisiz hale getirilen hedef var. Yine, 53 teröristi etkisiz hale getirdik. Bunları yaydığınız zaman zaten o bölgede beklenen rakamlar. Buralar eskiden binli rakamlar ile anılan yerlerdi. 3 bin terörist - 5 bin terörist... Artık o sayıların olmadığını görüyoruz. Üstüne üstlük de bu ele geçen teröristlerin çoğunun renkli kategoride arananlar olduğunu görüyoruz. Bu neyi gösteriyor? Artık eldeki piyon takımının bittiğini ve işin major sözde lider kadroya geldiğini görüyoruz. Çaresizlikten onları sahaya sürdükleri görülüyor." dedi.
"SİNCAR'A YÖNELİK BİR HAREKATIN HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"
Coşkun Başbuğ, "Sonu nereye gider bu operasyonların? Bana göre biz bu kışa girerken muhtemelen şöyle bir süreç yaşayacağız. Kandil belki denklemden çıkarılmış olacak. Sincar'a yönelik bir harekatın hazırlığı içerisinde olacağız. Tabii Sincar'ı diğer coğrafyalardan ayırmak lazım...
Çünkü Kandil'den, Suriye'den kaçan ve bizim alan etkimizden kaçanların hepisinin toplandığı yer Sincar oldu. Sincar'ı neden ayrı denklem olarak adlandırdım? Bana göre; terörün son kalesi. Destekleyenlerin son kalesi. Ve bunu görüp bildiği için, bir anda sahada varlık göstermeye çalışan ana aktör terörü destekleyen devletlerin işbirliğine gittiğini görüyorsunuz. İran ve Amerika. Şimdi bana göre oyunun da çözülmesini sağlayacak olan bu işbirliğini iyi okumak lazım. Yani sözde Amerika ve İran arasında bir gerilim - savaş var." sözlerini kullandı.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ
"MUHAKKAK BİR OPERASYON YAPACAĞIZ"
Başbuğ, "Sincar'a yapacağımız bir harekatta hem İran hem de Amerika son koz ve son kale olarak karşımıza çıkacak. Bu o mücadeleyi durdurur mu? Ya da Sincar'ı denklemden çıkarır mı? Asla. Biz Sincar'a öyle de böyle muhakkak bir operasyon yapacağız. Her şey yolunda giderse ben bu operasyonu bu yazın sonunda kışa girerken bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Coşkun Başbuğ yerli ve milli silahların terörle mücadelede kullanımını ve gelinen noktayı ise şu sözlerle değerlendirdi.
4 YILDA TELAFİ ETMEYİ BAŞARDIK"
"40 yıllık ihmali 4 yılda telafi etmeyi başardık. Bu başarıyı getiren faktörler nedir? Verilecek çok cevap var. FETÖ'nün temizlenmesi, kurumların işbirliği, kurumların kendine güveni, milletin terörle mücadeleye olan inancı ve desteği. Yine devletin bu mücadeleyi topyekün bir mücadeleye dönüştürmesi... Bunlar hep başarıyı getiren hadiseler. Ama en önemli iki hadise var. MİT'in, içindeki ihanet şebekesini temizledikten sonra sahadaki başarısı birinci faktör. Siz istediğiniz kadar mükemmel silahlarla donanın eğer istihbari bilgi elinize hiçbir yere ulaşmadan, sağlıklı gelmiyorsa anlamı kalmayacaktır.
"ACI ÖRNEKLERİNİ YAŞADIK"
Aynı şekilde; Bu mücadelede canını dişine takacak bir askeri güç lazım. O da şükürler olsun Mehmetçik ile var. Bütün bunları taçlandıracak olan da yerli ve milli sanayideki yaptığımız hamlelerdir. Bakın Sayın Erdoğan'ın kurmuş olduğu cümleyi dikkatle okumak lazım: "Biz buralarda yerli ve milli mühimmatlarla başarıyı elde ediyoruz" dedi. Neden kurdu bu cümleyi? Eğer siz bu konularda dışarıya bağımlı iseniz. Harekat yürütürken mermi ve mühimmat lazım roket lazım dendiğinde sizin ilk başvuracağınız yer bağımlı olduğunuz ülkeler. Terörü destekleyen ülkeler. Bunların size ihtiyacınız olan silah ve tesisatı vereceğini mi zannediyorsunuz? Bunlar verilmedi. Bunların acı örneklerini yaşadık. Harekatın ortasında Amerikaya bağımlı olduğunuz için bir anda hem ambargo hem de bir takım kirli ayak oyunlarıyla bu mühimmatların gelmediği yine aynı şekilde vermiş olduğu silah-tesisatlara ambargo uyguladığını gördük. Bu sizi sahada inanılmaz etkiledi, frenledi.
"ELİMİZDE DÜNYANINI EN İYİLERİ VAR"
Şimdi o devir bitti. Artık sınırsız bir kaynak söz konusu hiçbir yere bağımlı değilsiniz Mehmetçiği sonuna kadar destekliyorsunuz. Üstüne üstlük elimizde dünyanın en iyileri var. Milli Piyade Tüfeği'nden tutun havadaki İHA ve SİHA'lara kadar dünyanın yakından takip ettiği ve 'nasıl başardılar'ı çözmeye çalışan elimizde bir donanım var. İşte bunların hepsini birleştirdiğinizde terörle mücadeleki başarı ortaya çıkıyor.
"TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ OLACAK"
Ben buradan o savunma sanayisinde emeği geçen kim varsa, alınlarından öpüyorum. Çünkü onların elde etmiş olduğu sonuç bizleri hem bölgede hem de dünyada söz sahibi olmamızı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde bu bağımlılık yüzde 30 civarında dışarıya bu sıfırlandığı takdirde sizin yanınıza zaten hiç kimse yaklaşamayacak. Bölgedeki etki anlamında hem de dünya pazarında dengeleri değiştirmek anlamında Türkiye küresel güç olacak. Bunun da anahtarı bu sektörde yapacağımız hamleler ve başarılar. "