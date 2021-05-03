İşte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının şifreleri! Sıra lider kadroya geldi...

Coşkun Başbuğ muhtemel yeni harekatın Sincar olabileceğini söyleyerek şunları ifade etti:

"SONU SİNCAR'DA BİTECEK OLAN HAREKATIN BAŞLANGICI OLACAK"

Metina'ya yapılan ilk harekat, Irak'ın Kuzeyi ile ilgili ne ilk ne de son harekat olacaktı. O zaman nasıl bir süreç bizi bekliyordu? Metina'da başlayan harekat yaz boyu sürecek olan belki sonu Kandil'de belki sonu Sincar'da bitecek olan harekatın başlangıcı olacaktı.

"MEHMETÇİK BÖLGEDE KALICI OLACAK"

Dikkat edersek o da bu şekilde gidiyor. Bir yandan Metina'dan Avaşin, Zap, Basyan'a sıçraması burada Mehmetçiğin tespit ettiği hedefleri etkisiz hale getirmesi. Bu hedefler etkisiz hale getirildikten sonra; bölge de terörden arındırıldıktan sonra burada üs bölgeleri teşkil edilecek. Ve Mehmetçik bölgede kalıcı halde, yeni harekat bölgelerinin tespitine başlayacak. Süreç bundan sonra bu şekilde ilerleyecek."