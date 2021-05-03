Son Dakika Haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya'nın bağımsızlığına önem veriyoruz

"BU ÇAĞRIYA SADECE TÜRKİYE CEVAP VERDİ"

Açıklamalarına devam eden Çavuşoğlu, "Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti, biz dahil bazı ülkeleri dahil etti. Sadece bu çağrıya Türkiye cevap verdi" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında Libya'ya sağladımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi. Desteğimiz önce ateşkesin sağlanmasını gerçekleştirdi. Yine özellikle bugün Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümetinin kurulmasına da önemli bir fırsat vermiş oldu. Biraz önce bahsettiğim Mutabakat Zaptı çerçevesinde eğitim ve danışmanlık desteği veren meşru mevcudiyetimizle, bu ülkedeki para karşılı savaşan grupları eş tutmaya çalışanlar var. Biz Ankara'daki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nda bu mutabakat zaptlarına anlaşmalara sağlık kaldığımızı teyit ettik.